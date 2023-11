Porto Recanati, controlli all'Hotel House: droga sequestrata, immigrati irregolari e tante altre criticità IL VIDEO

PORTO RECANATI - Come concordato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica presieduto dal Sottosegretario, Emanuele Prisco, nel corso della mattinata, a Porto Recanati in attuazione delle direttive del Ministro dell’interno, Prefetto Matteo Piantedosi si è svolta l’operazione “ad alto impatto”, presso il complesso residenziale denominato Hotel House, con la specifica finalità di accertare la presenza di situazioni di illiceità ed, in particolare, la presenza di cittadini clandestini o, comunque, non in regola con le norme sul soggiorno, di individui destinatari di provvedimenti emanati dall’Autorità Giudiziaria o gravati da provvedimenti di rintraccio ed al contrasto dei fenomeni illeciti connessi alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Come noto, il complesso residenziale, privato, è oggetto di costante monitoraggio attraverso le riunioni del C.P.O.S.P.

e riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di Polizia al fine di garantire un’ adeguata attività di prevenzione della criminalità predatoria e di potenziamento dell’azione di contrasto ai fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, tenuto conto anche della presenza di numerosi pregiudicati.

Nel corso dell’operazione sono stati identificati oltre un centinaio di occupanti, sequestrati un quantitativo di sostanze stupefacenti e diversi immigrati in stato di irregolarità. L’attività è tuttora in corso e l’esito conclusivo dell’operazione sarà reso noto nella tarda mattinata. L’operazione odierna non esaurisce l’attività di monitoraggio verso l’hotel house.