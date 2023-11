MORROVALLE- Colpito con le corna da un toro, un allevatore di 70 anni finisce all’ospedale. È in condizioni gravi. L’episodio è avvenuto nella serata dell’altroieri, in una stalla che si trova in via Fontanelle, nel territorio di Morrovalle.

L’allarme è scattato intorno alle ore 21.30. Secondo una prima ricostruzione dell’episodio, un toro ha caricato, all’improvviso, alle spalle, un uomo di 70 anni che in quel momento si trovava nella stalla e lo ha poi fatto battere contro una recinzione.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Morrovalle, entra nella stalla e un toro lo incorna sbattendolo contro un cancello: grave un allevatore

Fratture multiple

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati a sirene spiegate i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito serie. In seguito ai colpi dell’animale e poi contro il cancello, il settantenne ha infatti riportato una serie di fratture multiple. Dopo le prime cure del caso sul posto, il settantenne è stato caricato a bordo di una ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente i non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche il servizio veterinario dell’Ast.