PORTO RECANATI La Casa delle Arti è realtà. Ieri mattina il sindaco Andrea Michelini ha tagliato il nastro della struttura che ospiterà la creatività artistica dei giovani portorecanatese. «I lavori effettuati sono stati importanti - spiega il primo cittadino -: dall’ampliamento a come il locale era stato originariamente ereditato dalla precedente amministrazione, alla cura degli ambienti, alla insonorizzazione delle pareti interne. Gli spazi, quindi, sono ora fruibili e completi di ogni comfort necessario per poter fare esprimere i nostri giovani».

Il luogo

La città si dota così di un luogo che potrà fungere da punto di ritrovo per i giovani e per ogni cittadino che abbia bisogno di spazi idonei per poter provare o esercitarsi nelle forme di arte che la stessa struttura può ospitare. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Andrea Michelini a nome di tutta l’amministrazione comunale. Lo stesso primo cittadino ha ribadito nel suo discorso di inaugurazione come la sua amministrazione abbia «fin dal primo giorno di insediamento pensato a una struttura come questa. Locali moderni, confortevoli, accoglienti e adeguatamente isolati a livello acustico in modo da non provocare nessun tipo di disturbo alle abitazioni circostanti».

La sinergia

Ringraziati la Regione Marche per il contributo alla realizzazione, la senatrice Elena Leonardi, l’Ufficio Turismo e Cultura, l’Ufficio Tecnico e gli operai del Comune di Porto Recanati. La Casa delle Arti è stata dedicata a Mario Antonio Riccetti. «Mario è un personaggio noto e poliedrico che ha ricoperto un ruolo di primissimo piano nel panorama artistico della nostra cittadina - le parole di Michelini -. Questa amministrazione è orgogliosa di dedicarla a Mario, per il suo naturale talento artistico ed il fervido operato nella diffusione della musica, del teatro e dei suoi riconosciuti valori al servizio della comunità tutta. La Casa delle Arti è a lui dedicata per il suo essere, da sempre, anima appassionata dei contesti artistici in tutte le sue forme, dai più semplici ai più grandiosi. Un gesto semplice ed allo stesso tempo speciale per il valore aggiunto che costantemente Mario ha apportato in termini di arricchimento artistico e culturale alla città di Porto Recanati».

Per decenni interprete di concerti, commedie, riviste e musical targati Porto Recanati. Da sempre protagonista dei lavori teatrali dell’Arca. «Ricordiamo Mario, promotore del progetto “Comete” e primo attore e cantante in tutte le Riviste dagli anni ‘80 in poi. Porto Recanati ha avuto, da sempre, un rapporto privilegiato con l’arte, dando i natali e l’ospitalità a tantissimi artisti di pregio nazionale ed internazionale, apprezzati per l’avanguardia e le innovazioni delle loro forme espressive, e sicuramente anche Mario va annoverato tra queste eccellenze, avendo lasciato un segno tangibile e concreto nelle nostre vite».