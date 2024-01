Che sia relativo, è una delle certezze che abbiamo riguardo al tempo e al suo scorrere. Si allarga e si restringe il tempo: accelera, va veloce come cadendo su un piano inclinato oppure rallenta fino a sembrare immobile. E, poi, c’è chi quei minuti li spacca al secondo e fa del rispetto degli orari una questione di vita ed eredità. È così per Paolo Papetti, ex comandante provinciale della Guardia di finanza, perché così era soprattutto per suo padre Umberto, l’inflessibile maestro della puntualità, un uomo di «principi morali rigidissimi, da cui ho ricevuto più no che sì - ricorda Papetti - mio padre non era per niente incline ai compromessi. Per lui o era bianco o era nero: il grigio riusciva a fatica ad accettarlo», sospira.

Gli insegnamenti

Condensata in una smorfia, c’è l’essenza di un’infanzia e una giovinezza che hanno avuto come loro perno Sarnano e, come sfondo, una vita familiare semplice ma fondamentale per quello che ha insegnato. «Vengo da una famiglia che non era sicuramente benestante, che però non mi ha fatto mai mancare niente. Per i miei genitori monoreddito non è stato facile far studiare tre figli all’Università e ancora ricordo che, a chi le chiedesse che percorso di studi avessi intrapreso, giocando scherzosamente con il nome della facoltà che avevo scelto, mia madre Rosa rispondeva che facevo “commercio”, perché economia, in casa, la faceva lei - ride -. Una famiglia come tante altre, che mi ha permesso però di apprezzare ogni conquista fatta nella vita con impegno e sacrificio. Come quella di riuscire ad abbattere il muro delle 23 come orario di rientro a casa: ci vollero la maggiore età e anni e anni di insistenza per scucire a mio padre il permesso di rincasare dopo quell’ora. Dovetti sudare tanto e sudai effettivamente tantissimo, prima dei diciotto anni, per posticipare quel limite, ma non ci fu niente da fare: la regola era quella, anche d’estate, e non si poteva derogare assolutamente», fa spallucce.

Senza grigi e toni intermedi, i ricordi procedono a esplorare quei giorni in cui il ragazzo di allora si è formato, tra regole da seguire e l’alta idea di essere sempre se stessi e non tradire per nulla al mondo il proprio ragionamento. Un esempio calzante riaffiora dalle aule dell’esame di stato, da un momento puntuale in cui si concentra l’essenza di un carattere rigoroso e da un’interrogazione di fisica che entra di diritto nell'album dei ricordi di vita: «Il professore mi disse di indicare quale fosse la velocità della luce. Si trattava di una domanda piuttosto insidiosa per uno studente di un liceo scientifico come me ma, siccome avevo buonissima memoria per questi dati, risposi indicando esattamente i metri al secondo. Al sentire quelle cifre, il professore che mi aveva rivolto il quesito sostenne che stavo sbagliando e che il dato presentato non fosse esatto. Da parte mia, sicuro della correttezza della mia risposta, continuavo a ribadire con insistenza quel valore, senza cedere di un passo o indietreggiare: questo siparietto durò per qualche minuto finché il mio professore di matematica intervenne a placare gli animi e stemperare la tensione, confermando che la mia risposta era giusta. Mi diplomai con 56 sessantesimi: in questo scontro mi giocai il massimo dei voti, ma la soddisfazione fu immensa», ride Papetti.

Quel lato del carattere - ammette l’uomo maturo - oggi è sopito sotto le ceneri della giovinezza. Eppure, a quegli anni, sono sopravvissuti non solo i ricordi ma, anche, attitudini, amici, una buona dose di spirito di sacrificio e poi quel nomignolo, Lu Play, che ancora campeggia nella mail. «Come accadeva da sempre in tutti i paesi, a ciascuno veniva affibbiato un soprannome - spiega Papetti - il mio era Lu Play dato che, in special modo d’estate, il numero delle amiche superava di gran lunga quello degli amici maschi - ride -. Mi chiamavano tutti in quel modo e così feci una scommessa con una mia amica emiliana che avevo conosciuto durante le sue vacanze estive a Sarnano: le dissi di spedire una cartolina indirizzata a Lu Play Sarnano senza aggiungere nessuna altra indicazione utile al postino per rintracciarmi. Dopo qualche giorno la cartolina arrivò regolarmente a casa mia, confermando la mia reputazione di play boy delle estati sarnanesi, quelle che con i miei amici ci divertivamo ad animare organizzando feste, tornei di pallavolo, escursioni in montagna e cacce al tesoro da far invidia alla programmazione dell'azienda di soggiorno».