Ragazzina in coma etilico, i carabinieri a caccia di chi le ha venduto i drink

PORTO RECANATI - Alza il gomito durante la Notte Rosa di Porto Recanati, giovane studentessa straniera in Italia per una vacanza-studio finisce in coma etilico. La ragazza, non ancora 18enne, è stata ricoverata all'ospedale di Civitanova Alta per due giorni dopo aver assunto una dosa smodata di alcol. Soccorsa, per lei una prognosi di due giorni per l'intossicazione da alcol. I carabinieri della stazione portorecanatese stanno verificando quale esercizio commerciale le abbia dato da bere, nonostante fosse evidente che la ragazza era già ubriaca. Gli accertamenti sono ancora in corso.