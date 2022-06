I netturbini lo trovano al mattino privo di sensi sul selciato: ragazzo 23enne in coma etilico

CINGOLI - Si è sentito male in via Balcone delle Marche, qualcuno ha chiamato un'ambulanza e poco dopo è stato ricoverato in coma etilico al Carlo Urbani di Jesi. Si tratta di un ragazzo 23enne non cingolano, ma residente nel maceratese, che insieme ad un amico avrebbe partecipato ad una festa di compleanno a Cingoli. Finita la festa i due ragazzi hanno raggiunto via Balcone delle Marche: qui hanno continuato a bere fino a quando uno dei due è svenuto a terra. Erano verso le 7 di mattina, l'ora in cui si inizia a pulire le strade del centro storico, uno degli addetti ai lavori ha notato vicino ad una panchina due ragazzi, uno seduto e l'altro disteso sul selciato del piazzale e non dava segni di vita: ha immediatamente chiamato il 118 che è giunto sul posto in pochissimi minuti dato che l'ospedale di Cingoli (da dove è partita l'ambulanza con il medico a bordo). I sanitari hanno affrontato subito la situazione apparsa abbastanza grave prestando le prime cure e una volta che il ragazzo si è ripreso è stato trasportato al nosocomio di Jesi.

