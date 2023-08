PORTO RECANATI - La grande paura, poi il sospiro di sollievo. Protagonista della vicenda una turista residente a Bologna che si trova in vacanza a Porto Recanati. Ieri mattina, nella città costiera, ha perso il suo portafoglio con dentro 400 euro in contanti, bancomat, carte di credito e documenti. Per fortuna una donna lo ha trovato vicino alla pescheria e immediatamente lo ha riconsegnato ai carabinieri.

Il ringraziamento con un regalo

La turista ha subito ringraziato la signora, facendole anche un regalo. Prima del ritrovamento, un giovane di Osimo l’aveva aiutata a cercare il portafoglio. E una volta appreso il lieto fine della vicenda, la turista bolognese è andata nel ristorante dove si trovava il ragazzo e gli ha offerto il pranzo. Dunque una bella storia estiva di onestà. Alla fine la turista bolognese è tornata in possesso del portafoglio e dei preziosissimi documenti contenuti al suo interno.