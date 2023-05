Tutti pazzi per i “private markets”. Nati un quarto di secolo fa negli Stati Uniti, negli ultimi anni hanno riscosso un successo crescente anche sul mercato italiano. Oggi infatti sono sempre più numerosi gli investitori disposti a sacrificare la liquidità degli strumenti finanziari per avere una maggiore redditività, e che guardano con interesse ai private market proprio perché offrono rendimenti potenzialmente superiori a quelli di azioni e obbligazioni quotate sulle Borse. La conferma arriva anche da Ubs Global wealth management: nel terzo trimestre del 2022, Ubs Gwm ha investito 2,65 trilioni di dollari, di cui il 6% (159 miliardi) in strumenti alternativi a quelli ufficialmente quotati nelle Borse, il che conferma lo slancio e l’attenzione dei clienti per gli investimenti privati. Di più. Secondo il recente rapporto di Ubs Global Family Office, gli investitori stanno riducendo le allocazioni a reddito fisso e aumentando gli investimenti in private equity, real estate e private debt, sacrificando la liquidità del prodotto a vantaggio del rendimento: ben il 42% prevede di aumentare le allocazioni in private equity, mentre il 38% intende aumentare gli investimenti in fondi e fondi di fondi di private equity.

LA SCELTA

La maggior parte dei clienti di Ubs Gwm, che fa capo al colosso elvetico alle prese con l’integrazione di Credit Suisse, sono imprenditori. Spiega Paolo Federici, market head di Ubs Gwm Italia: «Spesso per loro il lato lavorativo e quello personale sono tutt’uno, per questo è fondamentale affiancarlo con una consulenza di eccellenza costruita su misura e che si basi su un rapporto di stima reciproca». L’investitore-imprenditore rappresenta una tipologia di cliente che ha esigenze (e bisogni) specifici. Personalizzazione dell’offerta, servizi dedicati e formazione: questa è la ricetta da seguire per dare loro una consulenza efficace. Nel dettaglio, Ubs Gwm ha sviluppato due strumenti fondamentali: un metodo proprietario per il check-up dei bisogni dell’investitore e una piattaforma tecnologica per costruire soluzioni davvero su misura. «Con Wealth Way gli imprenditori possono organizzare il loro patrimonio sulla base delle specifiche esigenze di breve, medio e lungo termine, con uno sguardo anche alla generazione successiva. Tale metodo consente di analizzare in modo accurato il profilo dei clienti per fare chiarezza tra le esigenze e organizzare il portafoglio in modo razionale», spiega Federici. Non solo. Con Ubs Gwm gli imprenditori-investitori possono scambiare opinioni e fare conoscenze importanti per accrescere il proprio network, attraverso piattaforme dedicate, oltre a formarsi condividendo esperienze in ambiti strategici come quello della sostenibilità.

LA RETE

Industry Leader Network è una rete peer-to-peer che aiuta i clienti a restare al passo con le tendenze e le opportunità commerciali in rapida evoluzione. Growth Entrepreneur Network mette in contatto fondatori di successo di aziende in crescita. Infine, Ubs Global Visionaires fa parlare tra loro imprenditori che lavorano per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. «È un approccio di successo costruito nel tempo, e che vogliamo continuare ad arricchire, per confermarci sempre più come compagni di viaggio di riferimento per gli imprenditori italiani», sottolinea il manager. Il Corporate advisory group, invece, è un team composto da esperti di Mergers & Acquisitions per le piccole e medie aziende italiane. Fiore all’occhiello dell’offerta di Ubs Gwm, il Cag entra in gioco in caso di operazioni straordinarie di discontinuità del capitale. Va da sé che ciò significa avere una profonda conoscenza dei mercati e delle tecniche di raccolta dei capitali e di ricerca di partner strategici o cessioni di aziende.