SANT'ANGELO IN VADO Gli vende una cassa di frutta e gli strappa i soldi dalle mani. Rintracciato dai carabinieri con il Targa System e arrestato. Ha una lunga lista di precedenti e soprattutto il modus operandi sempre identico. Il fatto è avvenuto a Sant’Angelo in Vado la mattina di martedì, quando un 35enne di Afragola, nel Napoletano, si è presentato col suo furgone bianco per vendere verdura e frutta. Un anziano del posto, 82enne, si è avvicinato e ha fatto la spesa.



La fuga



Poi ha preso il portafoglio e ha pagato la merce con una banconota da 20 euro. Ma il 35enne ha visto che c’erano altre banconote così ha strappato il borsello di mano prendendo svariati tagli per oltre 400 euro. E’ risalito sul furgone ed è scappato dopo aver derubato l’anziano. L’uomo non si è arreso e ha chiamato subito i carabinieri che hanno chiesto conto della descrizione dell’uomo e del suo furgone. Sono riusciti a risalire alla targa e inserirla nei sistemi di video controllo provinciali. In pratica le telecamere vedono la targa e segnalano alla sala di controllo se il veicolo è rubato, senza assicurazione o come in questo caso se appartiene a chi ha commesso dei reati.



Detto e fatto l’allarme è scattato a Fano dove i carabinieri hanno intercettato il napoletano. Addosso aveva i soldi descritti dall’anziano, negli stessi tagli: 8 banconote da 50 euro, 2 da 20 e 1 da dieci euro. Così è stato arrestato per furto con strappo e ieri mattina è stato portato davanti al giudice, difeso dall’avvocatessa Claudia Fabiani. E’ emerso che il 35enne, G. C., ha una lunga lista di precedenti per furti commessi con lo stesso modus operandi. In pratica girerebbe l’Italia col suo furgone per vendere frutta, poi sarebbe pronto a derubare le persone anziane che si avvicinano perché certamente meno pronte a reagire.



La convalida



L’arresto è stato convalidato e il processo è stato spostato a Urbino per competenza territoriale. Per l’uomo è scattato l’obbligo di dimora nel suo comune. L’avvocato ha chiesto il dissequestro del mezzo. Mentre tutta la frutta e la verdura è stata devoluta in beneficienza ad associazioni benefiche che aiutano persone in difficoltà.