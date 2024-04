Quali sono i titoli più popolari tra i migliori gestori di portafoglio del mondo? La risposta è nell’ultimo report mensile di Citywire Elite Companies. Ebbene il report di marzo, Top Rated Companies, mette in luce le aziende di tutto il mondo che hanno ottenuto il massimo rating AAA di Citywire Elite Companies: in tutto sono state 604 a marzo. Alphabet è il titolo preferito dai gestori di fondi più performanti al mondo, davanti a Microsoft e Samsung Electronics. Poi ci sono Meta Platforms, Shell, Apple, Taiwan Semiconductor Manufacturing (in salita di 14 gradini), NTPC, State Bank of India (che ha guadagnato ben 18 posizioni) e FPT. A ben vedere, però, è Enerflex è la società che ha battuto ogni record il mese scorso. Il gruppo ha guadagnato ben 3.290 posizioni, classificandosi al 341esimo posto tra chi gode del rating AAA nella classifica Citywire Elite Companies, grazie i manager dei fondi più performanti che hanno acquistato sue azioni a mani basse. Ma in testa, tra i nuovi ingressi, ci sono anche Chicony Electronics e Unilever.

Invece a guidare la classifica delle “small company”, con una capitalizzazione inferiore a 2,2 miliardi di dollari, con il massimo rating (in tutto 73) c’è The Bancorp, davanti a Ultra Clean, Brookdale Senior Living, Gemadept, LiveRamp, Veeco Instruments, Ichor, Harmony Biosciences, TTM Technologies e Hyster-Yale Materials Handling.

Più generale gli esperti di Citywire hanno visto muoversi l’interesse degli investitori sui beni di consumo ciclici come Thor Industries, Tractor Supply e Cheesecake Factory. Un modo per scommettere sull’atterraggio morbido dell’economia Usa. Ma anche le aziende biotecnologiche stanno guadagnando terreno in termini di rating, con United Therapeutics, ADMA Biologics, BridgeBio e Biocon in prima linea. Arretra in vece il settore oil and gas, per i ti mori sul Gas naturale liquefatto.