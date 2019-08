Motore in avaria: ragazze ​tornano a nuoto i ragazzi trainati a riva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Il motore della barca va in avaria e loro in balia della corrente marina, chiedono l’aiuto alla Guardia costiera. L’allarme è stato lanciato ieri attorno alle 16 da due coppie di ragazzi di età compresa tra 24 e 26 anni dall’imbarcazione a poche decine di metri dalla scogliera antistante lo stabilimento balneare Acropoli.I ragazzi, marinai non molto esperti, sono stati soccorsi dalla motovedetta che hanno trovato a bordo i due ragazzi, mentre le ragazze erano tornate a riva a nuoto. L’imbarcazione è stata messa in sicurezza; entrambi stavano bene. Gli accertamenti hanno evidenziato che il motore era andato in avaria per la mancanza di olio lubrificante; al cui ripristino ha provveduto il proprietario.