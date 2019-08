S'infortuna alla Grotta Azzurra: i soccorsi arrivano via mare e via terra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Paura alla Grotta Azzurra al Passetto di Ancona, per un ragazzo che si è infortunato nel punto suggestivo ma faticoso da raggiungere del litorale.Sono infatti seviti i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Ancona, che sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 15:30 nella zona della Grotta Azzurra per soccorrere un ragazzo che si è infortunato. Sul posto il personale sanitario, che ha raggiunto la zona via terra, ha stabilizzato l'infortunato che è poi stato caricato a bordo del gommone dei Vigili del Fuoco per il condurli al porto di Ancona dove c'era ad attenderli l'ambulanza per il trasporto al pronto soccorso.