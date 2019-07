Trascinati al largo dalle onde: tre ragazzi salvati dai baywatch

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - È stato un sabato movimentato a Portonovo. Con il pienone già alle 9 del mattino, la protesta dell’Associazione Portonovo per Tutti, un salvataggio in mare ed il fuggi fuggi generale del pomeriggio a causa dell’acquazzone. Fortunatamente si è risolta senza danni alle persone una situazione che poteva costare caro ai protagonisti, a testimonianza della pericolosità del mare, soprattutto quando lo si affronta in maniera superficiale.L’allarme è scattato nel primissimo pomeriggio quando tre ragazzi si sono gettati in acqua nelle vicinanze del molo probabilmente per raggiungere la spiaggia libera ex Ramoma. Ma hanno stimato male le loro capacità natatorie o il fatto che c’era corrente che portava al largo e si sono ben presto trovati in difficoltà, iniziando ad annaspare. Fortunatamente se ne sono accorti i baywatch della baia che sono rapidamente portati sul posto e togliere i ragazzi dalle difficoltà, scongiurandoil peggio.