La Smart si ferma, torna con il figlio per prenderla ma l'auto non c'è più

ANCONA - L’auto si ferma per un’avaria, lui la parcheggia a Vallemiano e quando torna per recuperarla con il figlio, il giorno successivo, non la trova più. Vittima del furto un pensionato residente a Posatora che martedì pomeriggio, a causa di un guasto alla Smart Forfour su cui viaggiava, si è trovato costretta a lasciarla a Vallemiano. Quando è tornato per recuperarla assieme al figlio e portarla da un meccanico, il pensionato ha avuto l’amara sorpresa di non trovarla più. L’uomo ha chiamato vigili urbani e polizia per verificare che non fosse stata rimossa, ma non è emerso alcun intervento delle forze dell’ordine in questa direzione. Non è restato altro che sporgere denuncia ai carabinieri per il furto della macchina: si tratta di furti compiuti da persone che utilizzano le macchine a scopo criminale.