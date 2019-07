Avaria al motore durante il decollo: pericolo in pista e aereo bloccato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TESSERA -inieri mattina all'. Un Atr 72 della AirSerbia in partenza alle 10.10 per Belgrado, ha avuto un'A parte il problema tecnico in sé, che poteva avere conseguenze pericolosissime, l'aereo a causa dei ritardi del gestore aeroportuale è rimasto bloccato in pista a lungo con enormi disagi per i passeggeri, a tal punto che il comandante è stato costretto prima a chiedere assistenza medica a bordo, dove mancava l'aria condizionata, e poi a sbarcare tutti in un'area di intenso traffico. Il volo Ju57 aveva appena terminato la fase di rullaggio e si apprestava a impegnare la pista 04 dello scalo veneziano per decollare verso Belgrado. L'improvvisa avaria ai motori si è verificata un attimo prima. Ed è stata una