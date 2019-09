Imbarcazione in avaria Due coppie soccorse in mare dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Paura per due coppie di coniugi ultracinquantenni fanesi che avevano pensato di godere dell’ultima domenica d’estate con un’escursione in mare. Uscite a bordo di un’imbarcazione a motore di quattro metri si sono trovate ben presto in difficoltà per un’avaria del motore. È partito così l’allarme con un telefonino al 115. È entrata in azione la squadra del distaccamento di Fano dei vigili del fuoco, che dispone di un battello pneumatico ormeggiato al porto.L’imbarcazione in emergenza si trovava tra i litorali di Lido e Arzilla, il pericolo era rappresentato dal mare mosso e dalla possibilità che la barca fosse spinta contro gli scogli con conseguente rischi per le persone a bordo.I pompieri, che hanno segnalato il loro intervento alla Capitaneria di porto, hanno rapidamente raggiunto in mare in quattro fanesi, che sono stati trasbordati sul battello e condotti in porto. L’imbarcazione è stata trainata fino all’approdo di Arzilla.