Porto Recanati, incendio all'Hotel House: previsto entro oggi il ritorno alla normalità

PORTO RECANATI In merito all'incendio avvenuto la scorsa notte all'Hotel House di Porto Recanati è arrivata una nota del sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini.

La nota

«La scorsa notte, alle ore 2 circa, l'amministratrice del condominio Hotel House, l’avvocato Enrica Fedeli, ha reso partecipe l'Amministrazione comunale di un principio di incendio che si era sviluppato presso la struttura. Sono prontamente accorsi sul posto il sindaco Andrea Michelini e il consigliere con delega alla Protezione civile Gianluigi Serena per una verifica di quanto accaduto.

Hanno così appurato che i Vigili del Fuoco erano intervenuti per domare un incendio che aveva interessato dei cavi elettrici e, per induzione, parte della cabina elettrica del palazzo. Per questioni di sicurezza, sono altresì giunti sul posto i Carabinieri della nostra Stazione, oltre ai volontari della Protezione Civile locale. Nella mattinata di oggi, mercoledì 14 febbraio, il gestore della rete elettrica Enel è stato interessato del fatto ed è intervenuto sul sito realizzando un by pass della rete e provando in questo modo a risolvere la problematica. Le condizioni di normalità e di efficienza della rete elettrica del palazzo dovrebbero dunque essere ripristinate entro questa sera».