Morte all'Hotel House di Porto Recanati, 40enne colpito (probabilmente) da un malore fulminante: inutile ogni soccorso

PORTO RECANATI - Un nigeriano di 40 anni è morto in un appartamento dell'Hotel House di Porto Recanati. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori della Croce Rossa di Potenza Picena che hanno provato a soccorrere l'uomo e a rianimarlo ma per lui purtroppo non c'era ormai più nulla da fare.

L'ipotesi

Sono intervenuti pure i carabinieri della compagnia di Civitanova per gli accertamenti di rito. Stando a una prima ricostruzione non ci sarebbero segni di violenza sul corpo. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un malore fatale.