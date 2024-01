Sorpreso dai carabinieri mentre spaccia cocaina ed hashish all'Hotel House

PORTO RECANATI - Sabato sera nell’ambito dei quotidiani controlli effettuati presso l'Hotel House i carabinieri della stazione di Porto Recanati, guidati dal luogotentente Vito De Giorgi hanno denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino pakistano di 40 anni, irregolare sul territorio italiano, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Lo straniero, alla vista dei militari che effettuavano dei controlli alle abitazioni abusivamete occupate, sui vari piani del mega fabbricato, tentava di allontanarsi al fine di evitare il controllo, destando, così l’attenzione dei carabinieri che riuscivano a bloccarlo.

L’uomo, una volta perquisito è stato trovato in possesso di 10 dosi di sostanza stupefacente (cocaina ed hashish) già confezionate e pronte per la vendita: per lui è scattata la denuncia mentre lo stupefacente è stato sequestrato.