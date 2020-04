Due ragazzi sorpresi con l'hashish da spacciare, in casa dell'amico trovata una pistola

POLLENZA - Blitz interforze, scoperti due giovanissimi con la droga. A casa di un terzo trovata una pistola scacciacani modificata e altro stupefacente. L’operazione è stata condotta congiuntamente dai poliziotti della Squadra mobile di Macerata e dai carabinieri del Reparto operativo della compagnia di Tolentino

Tutto è iniziato il giorno di Pasqua a Tolentino dove i poliziotti hanno sorpreso due giovani tolentinati di 19 e 23 anni nelle vicinanze di un parco. Sottoposti a controllo, il 19enne è stato trovato in possesso di due palline di hashish pronte per essere spacciate motivo per cui, con l’ausilio di una pattuglia dell’Arma nel frattempo giunta sul posto, sono stati entrambi condotti in caserma per ulteriori controlli. Dalle successive perquisizioni domiciliari è emersa altra sostanza stupefacente (marijuana e hashish) e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. A casa del 19enne sono stati trovati anche 560 euro. Per i due giovani è scattata la denuncia per di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sono stati entrambi sanzionati per la violazione del decreto “Io resto a casa”. Mentre la polizia era impegnata in questa attività i carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare a Pollenza a casa di un terzo giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto collegato ai due di Tolentino. Dalla perquisizione i militari della Compagnia di Tolentino e della stazione di Pollenza, unitamente a personale della questura, hanno trovato un’altra piccola quantità di marijuana ed una pistola scacciacani modificata poiché privata del tappo rosso. Nei confronti del ventiquattrenne è scattata quindi una denuncia per porto abusivo d’arma, aggravato dalla modifica applicata sull’arma stessa.

