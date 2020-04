Gira in auto con il figlioletto di 10 anni, ma ha un carico di hashish e cocaina

URBINO - I carabinieri che hanno intercettato un 38enne che aveva con sé un significativo quantitativo di hashish e cocaina. Si tratta di un magrebino, già noto alle forze dell’ordine per reati di spaccio, sorpreso in località Pantiere, durante le verifiche predisposte dalla Prefettura sui divieti di spostamento per contenere l’epidemia di Coronavirus.

In auto il 38 enne era in compagnia del figlio di 10 anni e di un amico, una compagnia che secondo i militari con ogni probabilità era volta a distogliere l’attenzione in eventuali controlli delle forze dell’ordine. Dall’auto sono spuntati così 50 grammi di cocaina e 200 grammi complessivi di hashish (due panetti da un etto). Rilevata l’identità del soggetto, i carabinieri l’hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' stato posto ai domiciliari.



