Carlo stroncato a 19 anni da un malore sulla nave, i funerali in diretta Facebook

PORTO RECANATI - L’ultimo saluto al 19enne Carlo Bartoli verrà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dell’impresa funebre Buffarini, come voluto dalla famiglia del ragazzo trovato morto - stroncato da un malore - nella cabina di una nave mentre stava tornando dalla Spagna.

Questo per permettere a tutti i conoscenti di partecipare, seppur non personalmente, e pregare con i suoi cari», rende noto la stessa agenzia. Oggi verrà comunicata la data delle esequie, prima bisogna attendere il nulla osta da parte della procura di Genova, che ha disposto gli accertamenti di rito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA