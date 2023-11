Ubriachi al volante, è strage di patenti a Civitanova: una ragazza ce l'aveva da soli tre giorni

CIVITANOVA - Ubriachi al volante, una vera e propria strage di patenti da parte della Polizia Stradale la notte scorsa a Civitanova. Tra le persone sorprese in stato di ebbrezza anche un ragazza che si è vista ritirare la patente solo tre giorni dopo avrela presa.

Civitanova, travolta da un'auto mentre attaversa sulle strisce: una ragazza all'ospedale

Sono state ritirate 21 patenti per guida in stato di ebrezza: 8 a uomini di età compresa tra 18 e i 28 anni, 6 oltre i 32 anni; 4 patenti di guida sono state ritirate ad altrettante donne di età compresa tra 18 e i 22 anni, mentre 3 patenti sono state ritirate a donne oltre i 32 anni. È stata sequestrata anche un’autovettura il cui conducente, neopatentato e proprietario del veicolo, aveva un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi litro, motivo per il quale è scattato anche il sequestro del mezzo ai fini della confisca.

Complessivamente sono state individuate 8 violazioni di natura penale e 13 di natura amministrativa. In totale sono stati decurtati 285 punti. Sono state elevate complessivamente 27 sanzioni al codice della strada. Una ragazza che aveva conseguito la patente di guida da soli 3 giorni è stata trovata con un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi litro, che in questi casi doveva essere pari a 0 g/l perché neopatentata. Ovviamente, patente ritirata.