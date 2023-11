Civitanova, travolta da un'auto mentre attaversa sulle strisce: una ragazza all'ospedale

CIVITANOVA - Investita sulle strisce pedonali, una donna ricoverata in ospedale. Paura questa mattina a Civitanova, lungo corso Umberto I. Una giovane stava attraversando la strada quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri giunti sul posto, è stata urtata da un'auto. La donna è caduta a terra ed è stata subito soccorsa dagli operatori della Croce Verde. Dopo le prime cure è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova. Le sue condizioni non sono gravi.