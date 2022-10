Senza patente, obbligo di dimora violato, droga e alcol: le strade maceratesi sono piene di trasgressori (denunciati e arrestati)

MACERATA - A Civitanova Marche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato, in esecuzione di provvedimento del tribunale di Macerata, un cittadino italiano, del luogo, 29enne, operaio, responsabile di reiterate inosservanze in ordine alla misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto per spaccio di sostanze stupefacenti. Invece di recarsi al lavoro, per cui era autorizzato, è stato sorpreso ancora a cedere sostanza stupefacente in un parco di Civitanova. Per l'operaio si sono aperte le porte del carcere di Montacuto.

Porto Recanati

A Porto Recanati i carabinieri della locale stazione hanno denunciato, in stato di libertà, un cittadino di origini tunisine, 25enne del luogo, poiché ritenuto responsabile del reato di evasione, ai sensi dell’articolo 385 del codice penale. Il giovane veniva sorpreso, infatti, subito dopo la mezzanotte, senza legittima motivazione, nei pressi di una piazza del centro cittadino in violazione dell’obbligo di dimora presso la propria abitazione in orario notturno imposto allo stesso dalla corte di appello di Ancona;

Civitanova

A Civitanova Marche i carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato, in stato di libertà, ai sensi dell’articolo 186 c. 2 del codice della strada, un cittadino italiano del luogo, 29enne, poiche’, controllato alla guida della propria autovettura, fuoriuscita dalla sede stradale, è risultato positivo all’accertamento etilometrico. Al giovane è stata ritirata la patente di guida per la successiva sospensione.

Potenza Picena e Porto Recanati

A Potenza Picena i carabinieri del nucleo radiomobile hanno sanzionato un cittadino italiano, operaio 41enne, poiché responsabile della violazione dell’articolo 116 c. 15 e 17 del codice della strada per essere stato sorpreso alla guida di un’autovettura senza patente perche’ revocata. A Porto Recanati i carabinieri della locale stazione hanno denunciato, in stato di libertà, ai sensi dell’articolo 76 c. 3 del decreto legislativo 159/2011, un cittadino italiano dell’Anconetano, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in quanto gravato da foglio di via obbligatorio per anni tre dal Comune di Porto Recanati. A Macerata, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato, in stato di liberta’, ai sensi dell’articolo 186 c.2 lett. b del codice della strada, un cittadino marocchino, frigorista 48enne, di Treia, poiché controllato alla guida del furgone in suo uso, è risultato positivo all’esame alcolimetrico. Per l’uomo è scattato il ritiro della patente di guida per la successiva sospensione. A Macerata sempre i carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato, in stato di libertà, ai sensi dell’articolo 707 del codice penale, un cittadino italiano, pensionato 68enne, residente nel Teramano, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli rinvenute all’interno della propria autovettura. Il materiale è stato interamente sequestrato.

Matelica, San Ginesio e San Severino

A Matelica i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Camerino hanno sanzionato un cittadino marocchino, 30enne, residente a Cerreto d’Esi, per la violazione dell’articolo 116 del codice della strada, in quanto sorpreso alla guida di un’autovettura senza patente per non averla mai conseguita. A San Severino Marche i carabinieri della locale stazione hanno denunciato, in stato di liberta’, ai sensi degli articoli 336, 660 e 688 del codice penale, un cittadino italiano, 53enne del luogo, poiché all’interno di un locale bar arrecava disturbo al gestore ed ai clienti presenti con offese e minacce. Alla vista dei militari, chiamati in soccorso, «l’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica da abusi di sotanze alcoliche, scopo sottrarsi al controllo, con atteggiamento ostile, proferiva minacce agli stessi operanti». A San Ginesio i carabinieri della locale stazione hanno denunciato, in stato di libertà, ai sensi dell’articolo 186 bis del codice della strada, un cittadino marocchino, operaio 43enne, poiché alla guida della propria autovettura, in località Serrone Strada Provinciale 126, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale con altra autovettura i cui occupanti riportavano lesioni. L’uomo, sottoposto a controllo etilometrico, è risultato positivo. Per l’uomo è scattato il ritiro della patente di guida ed il sequestro dell’auto. Durante il servizio sono state controllate, nel complesso, circa 220 utenti della strada, 360 veicoli, ed elevate ulteriori contravvenzioni al codice della strada.