Truffa delle patenti, denunciato un 22enne di Porto San Giorgio: ecco cosa faceva

PORTO SAN GIORGIO - Mille euro per riavere i punti sulla patente senza sostenere esami di guida e test. «Conosco i funzionari della Motorizzazione civile di Roma», raccontava il giovane di Porto San Giorgio quando le persone abboccavano all'amo e gli consegnavano i soldi sperando di recuperare la patente evitando trafile e quiz su cui sarebbero potuti inciampare. Ovviamente era una truffa e i carabinieri hanno identificato e denunciato il 22enne che aveva studiano un piano ben congegnato.

«Vi faccio riavere la patente senza esame di guida»: 22enne denunciato per truffa

Il giovane era stato denunciato a novembre da uno dei truffati: in due circostanze si era fatto consegnare complessivamente 2mila euro facendo sottoscrivere ai suoi "clienti" una documentazione in bianco necessaria - a suo dire - per sostenere esami di guida e test da consegnare a un dipendente della citata Motorizzazione, rivelatosi poi inesistente. Gli incontri sono avvenuti in locali pubblici di Porto San Giorgio: il 22enne è accusato di aver tratto ingiusto profitto, millantando conoscenze finalizzate a facilitare il recupero dei punti sottratti alla patente di guida che era a rischio di revoca.