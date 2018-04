Documenti falsi per avere il Cas: denunciati venti furbetti del terremoto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEVE TORINA – Venti furbetti del Cas sono stati scoperti dai carabinieri di Pieve Torina e denunciati per falso ideologico ed indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Fingendo di essere residenti nel piccolo comune dell'entroterra devastato dal sisma, sarebbero riusciti ad incassare il contributo di autonoma sistemazione perchè rimasti senza casa dopo il sisma, secondo quanto accertato dai militari, una cifra di poco superiore ai centomila euro.A dare il via all'indagine è stato lo stesso comune di Pieve Torina, quando l'amministrazione comunale ha consegnato ai carabinieri della locale stazione gli elenchi di coloro che percepiscono il contributo di autonoma sistemazione, chiedendo loro di effettuare dei controlli. Dai primi riscontri dei militari è emerso che la documentazione fornita all'ente, per provare la residenza a Pieve Torina era completamente falsa, per questo tutti sono stati denunciati a piede libero, si tratta di diciannove italiani e di una persona di origine straniera.