Passo di Treia, schianto da brividi: due macchine completamente distrutte. Ci sono feriti - LE FOTO

PASSO DI TREIA E’ di due mezzi andati praticamente distrutti nell’impatto - gli occupati degli stessi se la sono cavata con un grande spavento e lievi ferite - il bilancio di un incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio (16 ottobre), intorno alle 16,15, lungo la strada provinciale 361 “Septempedana”, all’altezza della zona industriale Maestri del Lavoro, subito dopo l’abitato di Taccoli in direzione di Passo di Treia.

LEGGI ANCHE: Pesaro, choc davanti alla scuola: maestra della Leopardi investita sulle strisce pedonali di via Negrelli

La dinamica da accertare

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale del Comune di San Severino Marche giunti prontamente sul posto, un fuoristrada Audi Q5, condotto da un settempedano di 68 anni, è entrato in collisione con un vecchio modello Mercedes 190, condotta anch’essa da un settempedano.

L’impatto ha danneggiato la parte anteriore destra di quest’ultima autovettura mentre il Suv, a causa della collisione, è finito contro una scarpata, ha cappottato per ben due volte prima di terminare la corsa ribaltato su di un fianco in mezzo alla carreggiata.

Il conducente è uscito da solo dall’abitacolo sfondando il parabrezza. Per la rimozione delle due autovetture e la messa in sicurezza del tratto teatro dell’incidente, la strada è rimasta chiusa per circa un’ora. Insieme alla Polizia Locale, impegnata con due pattglie sul luogo dell’incidente fino al tardo pomeriggio, anche i Vigili del Fuoco e un’ambulanza partita dall’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino Marche.