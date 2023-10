Pesaro, choc davanti alla scuola: maestra della Leopardi investita sulle strisce pedonali di via Negrelli

PESARO - Una maestra della primaria "Leopardi" di via Fermi è stata investita, questa mattina, sulle strisce pedonali mentre si stava recando a scuola. L'impatto, forte, è avvenuto nel tratto di via Luigi Negrelli attiguo al cortile dell'istituto. La donna, che insegna nella classe terza, è stata travolta da un Ducato Daily ed è rimasta per diverso tempo a terra, sdraiata a pancia sotto, anche dopo il pronto intervento del 118. Secondo le prime ricostruzioni la donna avrebbe riportato traumi importanti alle gambe e a un piede piede.

La dinamica

L'accaduto è stato uno choc per i piccoli alunni presenti, che hanno visto in diretta l'incidente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora avranno il compito di ricostruire la dinamica dell'investimento. Va detto che il tratto in questione, ogni giorno, nonostante la presenza della polizia municipale, risulta particolarmente pericoloso vista la sua conformità, con l'intersezione di un groviglio di strade (le più importanti: via Negrelli, che viene tagliata dalla discesa in semicurva di via Kennedy), abitazioni private con forte densità abitativa, un giardinetto, la scuola, i genitori che accompagnano in auto i figli in una zona che non ha quasi mai parcheggi liberi. I pericoli per la viabilità, insomma, possono arrivare da ognidove. Una rotatoria, con dei dissuasori, potrebbe essere una prima soluzione parziale.