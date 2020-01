Magrebini occupano abusivamente un appartamento, arriva la polizia e uno scappa sui tetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Occupano abusivamente un appartamento nele, al blitz della polizia, una scappa saltellando per i tetti delle case del centro. Una fuga rocambolesca, che è terminata con una denuncia nei confronti di tre uomini magrebini. Uno è stato trovato in possesso anche di alcuni grammi di sostanza stupefacente, mentre un altro è risultato essere clandestino e per lui sono state avviate le pratiche per l'espulsione.L'episodio è avvenuto ieri sera e ha tenuto con il fiato sospeso i residenti di via Carena, nel cuore appunto del borgo marinaro. È lì che, intorno alle 20, sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia, i vigili del fuoco e, in supporto, anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Civitanova . Gli stranieri sono stati bloccati e portati in commissariato.