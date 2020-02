Schianto tra mezzi pesanti in autostrada, muore un camionista marchigiano di 59 anni

MONTECOSARO - Un uomo di 59 anni originario di Milano ma residente a Montecosaro è morto in un incidente avvenuto sulla A1, nel territorio del comune di Piacenza.

La vittima era alla guida di un camion. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia stradale. Per cause in corso di accertamento il camion del 59enne si è scontrato con un altro mezzo pesante.

