CIVITANOVA - Centosessantacinque maiali, senza acqua, ammassati in un autoarticolato francese che dal Belgio era diretto a Polignano a Mare, in Puglia: sanzionato autotrasportatore. Un altro conducente è stato multato perché svolgeva l’attività di corriere senza le previste autorizzazioni. Sono solo alcuni dei controlli eseguiti dai poliziotti della stradale.

La ricostruzione

È stato eseguito un servizio denominato “Alto impatto” dedicato al settore del trasporto di animali vivi e organizzato dal compartimento di polizia stradale Marche per potenziare i controlli a tutela della legalità in occasione delle festività natalizie. Nel corso del servizio sono state impegnate sette pattuglie che sono state dislocate lungo l’arteria autostradale A14 sia in direzione nord sia in direzione sud e sono stati controllati 19 veicoli ed accertate 20 violazioni alle normative comunitarie di settore che hanno comportato l’emissione di sanzioni per un importo complessivo di circa 22.000 euro. E proprio in uno dei controlli effettuati nel corso dell’attività, all’altezza del casello di Civitanova, una pattuglia della Stradale di Macerata ha intercettato un autoarticolato francese che trasportava 165 suini dal Belgio a Polignano a Mare. A seguito dei primi controlli i poliziotti, riscontrando alcune discrepanze nella documentazione e nel carico, hanno emesso una sanzione nei confronti del conducente per un importo di circa 3.000 euro per la violazione delle norme sul trasporto di animali vivi e della normativa posta a tutela del benessere degli animali. Gli operatori, infatti, con la collaborazione di due veterinari del Servizio sanitario di Fermo intervenuti sul posto, hanno rilevato un’eccessiva densità di carico e la totale assenza di abbeveraggio che aveva provocato gravi sofferenze agli animali mai dissetati nel lungo tragitto. Sempre nella stessa giornata i poliziotti hanno sanzionato anche un conducente italo-tedesco che, in violazione della normativa sul trasporto internazionale di cose, stava svolgendo l’attività di corriere senza avere le prescritte autorizzazioni.

Il settore

In questo settore di attività il rispetto delle normative comunitarie è fondamentale per arginare i fenomeni di concorrenza sleale che potrebbero verificarsi ai danni degli autotrasportatori locali, come peraltro segnalato dall’Associazione di categoria di Confartigianato Imprese Autotrasporti Ancona-Pesaro Urbino.