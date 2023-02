MONSANO - Accusa un malore mentre è alla guida del suo tir, trova la forza di accostare a bordo strada e muore accasciato al volante. Tragedia nella serata di ieri lungo la strada di Sant’Ubaldo, a Monsano. A perdere la vita è stato Antonio Moschella, 59enne di Chiaravalle. Stando ai primi riscontri, l’autotrasportatore sarebbe stato colto da un infarto.

Tutte inutili purtroppo le manovre rianimatorie tentate dal personale medico arrivato sul posto. Vista la chiarezza della dinamica, la salma è già stata restituita ai familiari per poter provvedere alle esequie. Tutto è successo attorno alle 20. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri del Norm, Moschella sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava al volante. Nonostante il dolore e la progressiva perdita dei sensi, è stato in grado di riuscire ad accostare il tir a bordo strada, per evitare di poter fare del mezzo una scheggia impazzita. L’autotrasportare ha fatto in tempo a fermare il mezzo e poi è morto, accasciato al volante. Il motore e le luci sono rimaste accese. Un collega del 59enne, vedendo il camion a bordo strada e con le luci accese, si è si insospettito, fermando il mezzo proprio accanto a quello di Moschella. Quando è sceso, ha il trovato il collega morto. Non respirava più. Ha lanciato immediatamente l’allarme e sul posto è arrivata una task force di soccorsi. Nonostante i tentativi di fargli ripartire il cuore in tutti i modi, per il 59enne non c’è stato nulla da fare e ne è stata dichiarata la morte. Sul posto, oltre al 118, anche i carabinieri del Norm di Jesi. Sembra che già ieri sera Moschella avesse mostrato un certo malessere. Ieri è comunque uscito per andare a lavorare. Ma non è più tornato a casa, lasciando nello sconforto la moglie e tutti i suoi affetti. Dopo il nulla osta dato dal pm di turno, la salma è stata portata alla Casa funeraria di Santarelli a Monsano dove sarà allestita la camera ardente.