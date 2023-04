Civitanova, trasporto abusivo di merci: maxi multa per il camionista (e fermo del mezzo per tre mesi)

CIVITANOVA - Stroncato un trasporto abusivo di merci, maxi multa per l'autista. La Polizia Stradale di Macerata, in stretta sinergia con il Compartimento Polizia Stradale di Ancona, il 5 aprile ha svolto un servizio operativo lungo la fascia costiera del territorio di Civitanova Marche, portando alla luce un trasporto di merce irregolare in ambito nazionale per conto di terzi, il cosiddetto "cabotaggio", da parte di un autotrasportatore di nazionalità extracomunitaria.

Sleale concorrenza

Tale attività ha determinato una sleale concorrenza nei confronti degli autotrasportatori in regola con la normativa nazionale, motivo per cui il legislatore punisce queste pratiche che falsano il mercato nello specifico settore dell'autotrasporto. Al conducente straniero una sanzione amministrativa di oltre 6.000 euro e il conseguente fermo amministrativo del mezzo per tre mesi. Nel corso del servizio specifico e mirato sono state elevatre altre 8 infrazioni al Condice della Strada.