Si schianta contro un palo per evitare un cinghiale: ragazzo all'ospedale, auto distrutta

AGUGLIANO - Ha visto un’ombra scura spuntare dal ciglio della strada. Ha sterzato bruscamente e ha finito per perdere il controllo della sua auto. Ha sbandato, è uscito dalla carreggiata e si è schiantato contro un palo. Incidente-choc martedì sera ad Agugliano. Ha trascorso la notte all’ospedale un 28enne che stava tornando a casa quando si è imbattuto in un cinghiale. Con una manovra repentina è riuscito ad evitare l’impatto con l’animale, ma non quello con il palo dell’illuminazione contro cui è andato a sbattere.

La sua Lancia Ypsilon è andata pressoché distrutta per l’urto particolarmente violento. Per fortuna le condizioni del ragazzo alla guida non sono preoccupanti, ma lo spavento è stato enorme. L’incidente è accaduto attorno alle 21,30 dell’altra sera al km 8+300 della strada provinciale 9 che collega Paterno ad Agugliano, per la precisione in via Quercettino, poco prima dell’incrocio che porta al cimitero.

