Treno Frecciarossa deraglia a Lodi: morti due ferrovieri, 28 feriti. «Motrice finita su una palazzina»

Dramma in provincia di Lodi dove un treno Frecciarossa è deragliato sulla linea Alta Velocità e due vagoni si sono ribaltati: il bilancio è di due morti, entrambi macchinisti del treno, e decine di feriti. L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione di Livraga, per cause ancora da accertare: il treno deragliato è il 9595 partito da Milano e diretto a Salerno. A bordo del treno c'erano 28 persone: il Frecciarossa era il primo convoglio della mattina, partito alle 5.10.

È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del grave incidente ferroviario pic.twitter.com/67OiUqUWtH — Polizia di Stato (@poliziadistato) February 6, 2020



Le cause sono in corso di accertamento. Almeno due vagoni, oltre alla motrice del Frecciarossa, si sono ribaltati in seguito all'incidente. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre i passeggeri dalle lamiere. Sulla linea Milano-Bologna, dove è deragliato il Frecciarossa, la scorsa notte erano in corso lavori di manutenzione, ha appreso l'Adnkronos da fonti investigative. La motrice del treno s i sarebbe addirittura staccata dal resto del convoglio, andando completamente fuori dai binari e finendo la sua corsa contro una palazzina delle ferrovie. La Polfer di Milano, sul posto, sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.

Dalle 5.30 la circolazione sulla linea AV Milano - Bologna è sospesa per lo svio del treno, deragliato nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti, rende noto Rete Ferroviaria Italiana. Il treno era partito alle 5:10 da Milano Centrale, arrivato a Milano Rogoredo alle 5:17 e ripartito alle 5:20. L'arrivo a Salerno era previsto per le 11:27.

