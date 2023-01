Anziano isolato per la neve a Visso, i carabinieri sfidano il meteo per portargli il pane: la reazione è stata commovente

VISSO - I carabinieri portano il pane ad un anziano isolato per la neve: lo sguardo commosso e sorpreso del signore alla vista dei militari ed il suo successivo grazie sono state le migliori ricompense possibili per la benemerita. L’abbondante nevicata che ha colpito i monti Sibillini ha reso estremamente difficile i collegamenti soprattutto per la popolazione più anziana. L’arma, da sempre in prima linea nel prestare soccorso ai cittadini, ha risposto impiegando uomini e mezzi per soccorrere automobilisti in difficoltà e garantire la sicurezza.

I militari all'opera nelle frazioni più isolate

Capillarmente sono state battute, casa per casa, tutte le frazioni più isolate del territorio montano per ascoltare i bisogni di ogni singola persona e far percepire loro la presenza palpabile dello stato. L’episodio più significativo -tuttavia- l’hanno vissuto i militari della stazione carabinieri di Visso che si sono recati nella frazione montana di Fematre a consegnare il pane ad un ottantenne solo in casa.