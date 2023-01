USSITA È tornata a cadere la neve sui monti Sibillini, che ieri mattina si sono mostrati di un bianco immacolato, rispetto ai colori autunnali di inizio anno. La neve è caduta oltre i 1300 metri di altezza, regalando un incantevole panorama invernale, con precipitazioni copiose nella notte tra domenica e lunedì.





Si torna a sperare che il prossimo fine settimana possa davvero partire la stagione sciistica, di cui lo scorso weekend si è avuto solo un piccolo assaggio per i più piccoli, grazie all’apertura dei campi scuola delle stazioni sciistiche di Frontignano, Pintura e Sassotetto. Hanno fatto sapere i gestori degli impianti di Frontignano di Ussita ieri mattina: «Amici, dopo il vento più caldo della notte, da questa mattina ha iniziato a nevicare in maniera anche copiosa. Se le previsioni saranno confermate, tranne una breve parentesi di pioggia sotto i 1700 metri per oggi, per il resto dovrebbe nevicare quasi sempre con accumuli entro sabato sui 50-60 cm! Noi siamo pronti e non appena il manto nevoso sarà sufficiente inizieremo subito la preparazione delle piste».

La webcam



Le webcam mostrano a colpo d’occhio il manto bianco che ha coperto le zone di ingresso agli impianti sciistici. L’invito è ad aggiornarsi sulle pagine social delle stazioni sciistiche, per conoscere in tempo reale la situazione delle piste e l’eventuale apertura. La quota neve potrebbe abbassarsi verso quote collinari tra le giornate di venerdì e sabato.