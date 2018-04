Il sisma stende anche lo sport: â€‹stadio fuori uso il Muccia rischia lo stop

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUCCIA - Il terremoto mette in ginocchio anche lo sport. Se il calcio poteva essere uno dei motivi per far ripartire le città colpite dal sisma, le scosse che non smettono di interessare l’entroterra maceratese provocano danni anche alle società sportive.E’ ciò che è accaduto a Muccia dove gli spogliatoi del campo sportivo comunale sono stati danneggiati dalle ultime scosse di terremoto. Un problema che si aggiunge alla lunga lista di quello che la squadra gialloblù ha dovuto sopportare e per i giovani della società sportiva il campionato potrebbe finire con sei giornate di anticipo. Ad avere la peggio, nella struttura riservata ai giocatori e agli arbitri, la zona delle docce e la stanza riservata ai direttori di gara. In queste ore è previsto il sopralluogo dei tecnici e, in base all’esito della perizia, il presidente Luigi Formaggi, insieme alla società deciderà sul futuro di questo campionato.Potrebbe trattarsi di danni riparabili in breve tempo, ma il presidente si è detto scoraggiato e dubita sul senso di continuare a giocare. La società sportiva di Muccia, insieme ai suoi ragazzi, si era rimboccata le maniche immediatamente dopo la scossa del 30 ottobre scorso, facendo di tutto per continuare a giocare la squadra.Il campo sportivo della città aveva accolto tutti i soccorsi arrivati a Muccia dopo il sisma e la squadra aveva già dovuto trovare un’altra sistemazione. Nonostante questi problemi, il Muccia non ha mai saltato una gara e ora, a distanza di più di un anno, la società potrebbe convincersi a mollare. Lunedì il consiglio direttivo per decidere cosa fare e capire eventuali conseguenze in caso di rinuncia di partecipazione al campionato.Nonostante la solidarietà del Comune e della Figc, la società si è detta allo stremo delle forze. Quella di oggi con il Fiuminata dunque potrebbe essere l’ultima partita per la compagine gialloblù. Un brutto colpo per la squadra che milita in Prima categoria.