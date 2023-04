Grave rottura dell'acquedotto di Acquacanina: tre comuni rischiano di restare senz'acqua. Pronte le autobotti

MUCCIA - Rottura dell'acquedotto, rischiano di rimanere a secco Muccia, Fiastra, Valfornace e Camerino. Si è verificata una grave rottura della condotta dell'acquedotto dell'Acquasanta in località Acquacanina, tra le frazioni di Meriggio e Oppio, causando una grave carenza di acqua; i tecnici sono già al lavoro per riparare il guasto. Nelle prossime sarà attrezzato dall'Assm un servizio di autobotti per far fronte all'emergenza.