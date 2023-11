MUCCIA - I carabinieri della stazione di Serravalle di Chienti, al termine di una lunga e articolata attività di indagine iniziata lo scorso 6 luglio, hanno denunciato alla Procura di Macerata due pregiudicati napoletani di 46 e 51 anni residenti in Somma Vesuviana (Napoli).



I due, nella scorsa estate, si erano presentati in un bar di Muccia per acquistare delle sigarette e creando un attimo di confusione avevano cercato di far credere alla cassiera di aver già pagato i tabacchi con banconote di grosso taglio attendendo appunto che venisse loro dato il resto. La cassiera, tuttavia, era stata pronta ad opporsi e ad allontanare i furbetti, che precipitosamente si erano dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. A quel punto i militari dell’Arma si erano messi alla ricerca dei responsabili. Attraverso le telecamere del bar, quelle posizionate lungo il tragitto, l’escussione dei testimoni e la descrizione minuziosa dei due uomini, hanno ricostruito sia l’itinerario di arrivo che quello di fuga. Al termine degli accertamenti si è giunti quindi all’identificazione e alla denuncia dei due campani. Da sottolineare come l’Arma dei carabinieri sia da sempre impegnata nel contrasto al fenomeno delle truffe, anche attraverso attività informativa e tramite una serie di incontri con la popolazione. Nella provincia di Macerata questa attività di prevenzione è stata concordata in prefettura durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.