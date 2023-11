Cingoli, evita un animale, ma l'auto esce di strada e si ribalta: un uomo all'ospedale

CINGOLI - Perde il controllo del furgone per schivare un animale e va fuori strada. Incidente nel pomeriggio a Cingoli, in località Villa Pozzo, in direzione Apiro. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto pare che l’uomo, a bordo di un furgone, si sia trovato sulla strada un animale e, per evitarlo, avrebbe perso il controllo del mezzo, ribaltandosi.

Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Apiro, la pubblica assistenza Piros e l’automedica di Jesi. Prestate le prime cure al conducente, vista la dinamica dell’incidente, è stato deciso per il trasferimento in ambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona. L’uomo non è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Cingoli.