Trovato con l'eroina negli slip. E aveva altra droga in casa: 45enne nei guai

MACERATA - I militari della Sezione Operativa della Compagnia di Macerata, nella tarda serata di venerdì 10 novembre 2023, hanno denunciato un 45enne cittadino italiano della provincia di Fermo, sorpreso nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di eroina.

L’operazione rientra nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione delle violazioni della normativa sugli stupefacenti che il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Macerata sta eseguendo sull’intero territorio di competenza.



L’uomo, intercettato in Montecosaro Scalo dai militari della Sezione Operativa con la collaborazione dei colleghi del Reparto Operativo, è stato bloccato mentre si trovava, in compagnia di un altro uomo 38enne, alla guida di un’Audi A3.

Proprio il comportamento nervoso di M.M., queste sono le sue iniziali, e l’impazienza di proseguire la marcia nel vano tentativo di eludere il controllo, ha indotto i militari a non dare credito alle giustificazioni e di approfondire le verifiche in corso. Difatti la perquisizione che i militari hanno eseguito sulla persona del 45enne, ha consentito di rinvenire, nascosto negli slip, un involucro per un peso complessivo lordo di 52 grammi circa contenente eroina, oltre ad un piccolo bilancino di precisione che custodiva in un borsello.

Nel corso della successiva perquisizione effettuata presso il suo domicilio nel fermano, è stato trovato materiale per la preparazione ed il confezionamento dello stupefacente oltre ad altri due bilancini di precisione intrisi di residui di stupefacente, e questo particolare ha ulteriormente aggravato il quadro probatorio emerso a carico dell’uomo, d’altronde già abbondantemente delineato anche con il solo rinvenimento della sostanza stupefacente.

La droga - che doveva essere ancora “lavorata” per essere suddivisa in dosi prima di essere immessa nelle locali piazze di spaccio - e tutto il materiale per il confezionamento rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro penale e il 45enne è stato deferito in stato di libertà per la detenzione ai fini di spaccio.