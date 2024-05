MACERATA L’Europa chiama, Macerata risponde. Via alla settimana della Festa dell’Europa con giochi, musica, mostre incontri, contest e da giovedì gli attesi Aperitivi europei. Un evento che da giovedì a domenica monopolizzerà il capoluogo con tante iniziative nel segno di tradizione e novità.

L’amministrazione

Che si tratti di un evento importante per la città lo testimonia il fatto che gran parte della giunta comunale ha voluto presentare la manifestazione ieri all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, con in testa l’assessore Marco Caldarelli assieme a Francesca D’Alessandro, Riccardo Sacchi, Katiuscia Cassetta, Paolo Renna, Oriana Piccioni e tante associazioni ed enti che collaborano all’iniziativa. «L’auspicio è che soprattutto da giovedì a domenica il meteo ci sia amico rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno - ha esordito l’assessore Caldarelli - e mi pare che le prospettive siano buone. Sarà un appuntamento che certamente richiamerà tante persone nella nostra città e che abbina una miglior conoscenza di quella che è l’Europa che viene ricordata con la firma della dichiarazione di Schuman avvenuta proprio il 9 maggio 1950, nell’immediato dopoguerra, per garantire una pace duratura al continente. E sappiamo purtroppo quanto ai giorni nostri ci sia bisogno di pace in Europa».

Le novità

Tra le novità che propone l’edizione degli Aperitivi europei, 73 i locali che hanno aderito, c’è la partecipazione, per la prima volta, non solo da parte di bar, ristoranti e pub della città ma anche di molte altre attività commerciali della città che allestiranno vetrine a tema o con aperture serali. «Anche in questa circostanza c’è stato un lavoro di squadra importante da parte dell’amministrazione – ha ribadito Francesca D’Alessandro -. L’inclusione è il tema centrale su cui vogliamo declinare tutti gli eventi e stavolta il tema dell’autismo è al centro della Festa dell’Europa: si avvia il progetto 2A, che sarà operativo poi a settembre con iniziative mensili, attraverso l’aperitivo 2A presenta al locale Basquiat Bistrot». All’ormai tradizionale contest “L’Europa per me”, giunto alla terza edizione, rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado hanno partecipato 11 classi presentando in totale 19 elaborati.

La cultura

«Prima questa festa era declinata come goliardia e buon cibo adesso l’abbiamo indirizzata verso la conoscenza di una cultura europea che è sempre più presente soprattutto nei giovani - ha sottolineato l’assessore Cassetta -. Non a caso c’è la presenza molto importante di un partner come Unimc e soprattutto il coinvolgimento di 673 studenti. Per chi risulterà migliore nel contest ci saranno riconoscimenti economici: per le scuole medie 1° premio 500 euro, 2° premio 300 euro, 3° premio 100 euro, mentre per le scuole superiori 1° premio 600 euro, 2° premio 400 euro, 3° premio 200 euro. Infine saranno molti i maceratesi che per l’occasione faranno ritorno nei territori di origine approfittando di questo evento che ha assunto un rilievo che supera i confini delle Marche». In occasione della Festa dell’Europa la polizia locale ha emesso un’ordinanza che stabilisce, dal 9 all’11 maggio, l’attivazione della Ztl, varco 1 di via don Minzoni, dalle 18 fino alle 6.