Incidente mortale a Camerino tra due moto: morto il centauro anconetano Massimo Aquilanti, l'altro portato in elisoccorso a Torrette

CAMERINO Scontro mortale questa mattina lungo la strada provinciale 256 tra Muccia e Camerino. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due moto. Uno dei centauri, un anconetano di 63 anni, Massimo Aquilanti, non ce l'ha fatta. L'altro, anche lui anconetano, 67 anni, invece è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le prime ricostruzioni

Da quanto ricostruito i due amici si sono scontrati sulla Muccese durante un viaggio di gruppo nell'entroterra maceratese. Aquilanti avrebbe tamponato la moto dell'amico per cause da chiarire, rovinando a terra e facendo cadere l'antro centauro. Sul posto i carabinieri di Camerino e due ambulanze prima dell'intervento dell'elisoccorso.