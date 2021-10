Si ubriaca al night ma poi contesta il conto e minaccia tutti, anche i carabinieri. La notte brava finisce in manette

MORRIVALLE - Si ubriaca al night, ma poi contesta il conto e il servizi, chiama il 112 ma finisce in manette dopo aver inveito contro il personale e i carabinieri.

E’ stato tratto in arresto il ventisettenne indiano che aveva creato scompiglio al night club Eden di Trodica di Morrovalle. Dopo una serata trascorsa nel locale, aveva improvvisamente cominciato ad inveire contro tutti perché insoddisfatto del servizio, in stato di evidente alterazione dichiarava aver pagato troppo alcune consumazioni e pretendeva la restituzione della somma e l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza, tanto che lui stesso aveva chiamato il 112. All’arrivo dei militari della Stazione di Montecosaro, ha invece cominciato senza motivo ad inveire contro di loro, si è rifiutato di declinare le sue generalità, tantomeno ha voluto esibire il documento di identità, dimostrandosi contrariato e refrattario al controllo, ha iniziato ad offendere e minacciare tutti i presenti, militari e clienti, compreso il titolare del locale e l’addetto alla sicurezza che lo aveva dovuto accompagnare fuori a seguito della sua condotta. Nonostante i diversi tentativi di ricondurlo alla ragione, è stato necessario chiamare rinforzi ed è intervenuta una seconda pattuglia per contenere le sue intemperanze e, durante le operazioni, ha finanche cercato di sottrarsi alla verifica spintonando uno dei carabinieri presenti che, perdendo l’equilibrio, ha urtato contro l’autovettura di servizio procurandosi un trauma contusivo alla spalla, fino a quando non è stato definitivamente bloccato. É stato rinchiuso ai domiciliari.

