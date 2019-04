Assalto al bancomat con l'esplosivo ladri in fuga con 40mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEFANO - Un boato nella notte, un’esplosione paurosa amplificata dalle vie strette del centro che hanno fatto da cassa armonica: qualcuno ha pensato a una bomba. E sono stati proprio quelli di una bomba gli effetti dell’esplosione che l’altra notte,poco prima delle tre, ha fatto saltare lo sportello bancomat della filiale Ubi Banca in via Carradori a Montefano. Un colpo che ai banditi, stando ai primi calcoli che devono però essere confermati, ha fruttato circa 40mila euro. Un bottino ingente, visto che nel fine settimana tali dispositivi vengono caricati di denaro per far fronte alla maggiore domanda nei giorni di chiusura.Il furto è stato messo a segno con grande meticolosità: in primo luogo i banditi hanno pensato di chiudere la strada per impedire l’arrivo delle forze dell’ordine in caso di allarme dei residenti; hanno spostato un’auto in sosta poco lontano mettendola di traverso in mezzo alla strada, con essa vi hanno messo anche degli arredi di un bar così da ostruire ogni passaggio; poi, hanno piazzato dell’esplosivo nello sportello, forse polvere da sparo, azionato con un innesco. Il botto è stato devastante: lo sportello è stato divelto, i vetri sono andati in frantumi e i locali della banca sono stati gravemente danneggiati. La forza d’urto ha anche staccato larghi pezzi di intonaco dal soffitto dei locali. Poi, una volta arraffato il bottino, sono fuggiti, forse a bordo di un’auto.