Schianto tra auto e moto all'incrocio, muore un giovane

Ultimo aggiornamento: 19:30

MONTECOSARO -all'incrocio, muore un giovane. Era in sella alla sua moto. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 18, all'incrocio tra via Don Bosco e via Artigianato, aScalo. La dinamica è in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. Per il giovane non c'è stato nulla da fare.