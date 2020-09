L'amico non riesce a contattarlo: era morto in casa da almeno due giorni

MONTEGRANARO – Lo hanno trovato morto nella sua casa di campagna, con ogni probabilità stroncato da un infarto che non gli ha lasciato il tempo di chiedere aiuto. Lutto a Montegranaro per un uomo di 74 anni, pastore da tempo in pensione.

Viveva da solo, badava a se stesso, si sentiva di frequente con alcuni familiari ed amici. Uno di questi si è preoccupato per lui. Non lo vedeva né sentiva da un paio di giorni, lo chiamava ripetutamente al telefono senza ottenere risposta. Strano, troppo strano per non pensare a qualche disgrazia. Così l’uomo si è recato a casa sua ed ha effettuato la tragica scoperta. Il 74 enne era morto da almeno 48 ore.

