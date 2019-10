Furto con spaccata in una gioielleria. Colpo nella notte, rubati preziosi e orologi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO – Furto con spaccata in gioielleria, ladri in fuga con oro e orologi. Il colpo è stato messo a segno questa notte, intorno alle 4. Nel mirino è finita la gioielleria “Idea Brillante” in via Bologna, a Montecosaro Scalo. Indagano i carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche.